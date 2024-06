En direct

19:07 - À Lisieux, qui va bénéficier du vote Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 6,67% à Lisieux, contre 20,76% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lisieux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,01% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,74% pour Yannick Jadot, 2,42% pour Fabien Roussel et 1,81% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat à Lisieux pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lisieux semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville.

15:02 - Avantage Hayer à Lisieux ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,63% contre 29,68% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,15% contre 54,85%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,7% au premier tour, contre 25,30% pour le binôme LREM. Sur la commune de Lisieux, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? 27,27% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,76% et Yannick Jadot à 10,62%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec pas moins de 1721 électeurs de Lisieux.

11:45 - Lisieux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale européenne, Lisieux se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 19 807 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 580 entreprises, Lisieux offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 35 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 29,72 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 753 résidents étrangers, Lisieux se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1950,06 €/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,93%, révélant une situation économique instable. Lisieux incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Lisieux Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Lisieux, 71,08% des habitants avaient voté. L'analyse des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 6 623 électeurs de Lisieux avaient pris part au scrutin (soit 50,63%). Le taux de participation était de 39,64% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Lisieux À Lisieux, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 13 404 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 68,69% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 68,65% au second tour, ce qui représentait 9 208 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,38% au premier tour et seulement 43,03% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Lisieux cette année ? Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine serait par exemple capable de ramener les citoyens de Lisieux dans les isoloirs.