Résultat des européennes à Beuvillers : l'élection 2024 en direct

19:28 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Beuvillers pour ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 8,7% à Beuvillers, contre 18,26% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Beuvillers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,98% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Beuvillers ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes sera très analysé. La liste RN devrait se trouver pas loin de 40% à Beuvillers si la tendance prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30 à 33% des suffrages dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Beuvillers ? La commune de Beuvillers avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 29,66% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,29% contre 52,71%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25,67% des suffrages sur place, contre 32,81% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,59%).

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Beuvillers en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 118 électeurs de Beuvillers avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, attirait ainsi 25,05% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,26% et Yannick Jadot à 11,46%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Beuvillers Dans la commune de Beuvillers, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 20,14% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,49% de plus de 60 ans. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 464 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,14%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Beuvillers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,07% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Beuvillers Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des européennes 2019, 51,09% des inscrits sur les listes électorales de Beuvillers avaient participé au vote, contre un taux de participation de 41,21% lors du scrutin européen de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Beuvillers Ce 9 juin, lors des européennes à Beuvillers, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre la Palestine et Israël est notamment capable de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Beuvillers (14100). Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 982 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 75,97% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 78,31% au deuxième tour, soit 769 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,35% au premier tour et seulement 45,31% au second tour. Quelle sera la participation à Beuvillers pour les européennes ?