Résultat des européennes à Liverdy-en-Brie : l'élection 2024 en direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Liverdy-en-Brie ? Les sondeurs annoncent une liste RN à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'amener à 38% à Liverdy-en-Brie, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Avantage RN à Liverdy-en-Brie ? L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Liverdy-en-Brie. La candidate de l'ancien Front national prenait la tête avec 31,96% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,84% et 14,61% des voix. Au deuxième tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 52,23% contre 47,77%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 25,37% des voix sur place, contre 26,44% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,71%.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Liverdy-en-Brie en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Liverdy-en-Brie, à 28,54%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 16,74% et Yannick Jadot à 13,73%.

11:45 - Démographie et politique à Liverdy-en-Brie, un lien étroit Comment la population de Liverdy-en-Brie peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,78%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 473 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,6%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,55%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Liverdy-en-Brie mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 22,56% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Liverdy-en-Brie : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Liverdy-en-Brie, 71,73% des habitants avaient participé. L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 51,16% dans la commune de Liverdy-en-Brie. La participation était de 47,62% en 2014.

09:30 - Abstention à Liverdy-en-Brie : que retenir des précédentes élections ? À Liverdy-en-Brie, l'abstention constituera l'une des clés des élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,01% au premier tour. Au second tour, 45,62% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Liverdy-en-Brie ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 79,49% au premier tour, ce qui représentait 814 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.