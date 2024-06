Résultat des européennes à Loivre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Loivre ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 16,63% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,62% à Loivre, contre 21,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à Loivre ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points entre son score des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite dans la localité qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt une dizaine de points de plus aujourd'hui qu'en 2019 ou en 2022. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 37% à Loivre ce 9 juin au soir.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour les élections de 2024 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le RN à Loivre. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 27,85% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,28% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,49%. Avec 49,94% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,06%.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Loivre, à 27,55%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 21,77% et Yannick Jadot à 9,63%.

11:45 - Loivre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et socio-économique de Loivre détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 124 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,2%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,88%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Loivre mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,18% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Loivre : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Au cours des dernières années, les 1 429 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 541 inscrits sur les listes électorales de Loivre avaient participé au vote (soit 49,5%). La participation était de 39,44% il y a dix ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Election à Loivre : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Loivre, l'un des critères décisifs des européennes sera incontestablement le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 120 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,55% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 76,43% au premier tour, c'est-à-dire 856 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,44% au premier tour et seulement 44,18% au deuxième tour. Le conflit armé entre Israël et la Palestine et ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment capables d'impacter la participation à Loivre.