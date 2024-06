Résultat des européennes à Longny les Villages : l'élection 2024 en direct

11:45 - Longny les Villages : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La composition démographique et la situation socio-économique de Longny les Villages contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 13,82% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 13,45% ont plus de 75 ans. Avec ses 8,36% d'agriculteurs pour 2 878 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (13,44%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,66%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,66%, comme à Longny les Villages, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.