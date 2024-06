Résultat des européennes à Longueil-Annel : l'élection 2024 en direct

11:45 - Longueil-Annel : démographie, élections et perspectives d'avenir

La démographie et le contexte socio-économique de Longueil-Annel façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 19,01% des résidents sont des enfants, et 24,02% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,01%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 830 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,20%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,55%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Longueil-Annel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,9% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.