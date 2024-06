En direct

19:35 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Lonlay-l'Abbaye fait envie à gauche La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,6% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,24% à Lonlay-l'Abbaye, contre 27,08% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Lonlay-l'Abbaye : 27,08% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,13% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,07% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Lonlay-l'Abbaye avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections des députés européens, à l'échelle locale. Si dans toute la France, les intentions de vote prévoient une progression du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 34% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Lonlay-l'Abbaye ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lonlay-l'Abbaye lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,13%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,74%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,27% contre 56,73%. Le RN n'a pas plus convaincu à Lonlay-l'Abbaye par la suite, lors des élections législatives, avec 18,78% au premier tour, contre 27,66% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Lonlay-l'Abbaye Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Lonlay-l'Abbaye lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 27,08% des bulletins. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 24,54% dans la ville. François-Xavier Bellamy achevait l'élection troisième, avec 11,34%.

11:45 - Lonlay-l'Abbaye : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Lonlay-l'Abbaye, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 8,55% d'agriculteurs pour 1 116 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 61 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (38,25 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 54,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 754,95 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Lonlay-l'Abbaye contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - Lonlay-l'Abbaye : analyse du niveau d'abstention aux élections européennes Au cours des consultations politiques passées, les 1 154 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des européennes de 2019, 50,05% des inscrits sur les listes électorales de Lonlay-l'Abbaye s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 44,86% pour le scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Lonlay-l'Abbaye, 70,71% des habitants avaient participé.

09:30 - Participation à Lonlay-l'Abbaye : que retenir des précédentes élections ? À Lonlay-l'Abbaye, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,39% au premier tour et seulement 55,22% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lonlay-l'Abbaye ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,64% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux d'abstention de 26,88% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.