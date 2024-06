En direct

19:12 - À Louhans, que vont décider les électeurs de la gauche ? Une autre incertitude qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Louhans, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,9% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,13% à Louhans, contre 15,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Louhans avant les européennes Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces élections européennes. La liste RN devrait se trouver pas loin de 30% à Louhans si la dynamique prédite par les intentions de vote au niveau national se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des suffrages dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les inscrits de Louhans plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La ville de Louhans avait servi un gros avantage à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022 puisque la patronne du Rassemblement national écrasait le match avec 28,83% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,31% contre 52,69%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 19,81% des voix sur place, contre 32,90% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 58,43%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque. La liste de François-Xavier Bellamy finissait en première place avec 27,05%, contre 24,32% pour le RN.

11:45 - Louhans : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Louhans, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 281 habitants par km² et un taux de chômage de 15,54%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 593 euros par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 112 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,2%) et le nombre de résidences HLM (10,68% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Louhans mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 44,99% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Louhans : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des dernières années, les 6 685 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, 53,55% des personnes aptes à participer à une élection à Louhans avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 56,54% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Louhans sont lancées L'une des clés des européennes sera indéniablement la participation à Louhans. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale pourraient entre autres impacter le pourcentage de participation à Louhans (71500). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 679 personnes en âge de voter au sein de la ville, 72,92% avaient pris part au scrutin. La participation était de 72,69% au premier tour, ce qui représentait 3 401 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,08% au premier tour. Au deuxième tour, 42,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Louhans ?