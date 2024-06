Résultat des européennes à Loupiac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Loupiac ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,52% à Loupiac, contre 14,13% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Loupiac, le binôme Nupes avait en effet réuni 38,43% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Loupiac, entre les 14,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,21% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Loupiac lors des européennes ? À Loupiac, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,39% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 25,23% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits de Loupiac plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,23% contre 26,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 47,99% contre 52,01%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Loupiac quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,2% au premier tour, contre 38,43% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va remporter le plus de voix, avec 58,78% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Loupiac il y a cinq ans ? Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore une fois avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Loupiac, à 25,39%, soit 115 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 14,13% et Manon Aubry à 12,8%.

11:45 - Loupiac : démographie, élections et stratégies politiques À Loupiac, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,91%. De plus, le taux de ménages propriétaires (73,5%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,61%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 436 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,88%) et le nombre de résidences HLM (0,21% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Loupiac mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,31% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Loupiac Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 482 inscrits sur les listes électorales à Loupiac, 42,00% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,69% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Loupiac : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Loupiac ? Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 23,75% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,19% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages est de nature à pousser les électeurs de Loupiac (33410) à ne pas rester chez eux.