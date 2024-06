Résultat des européennes à Louzy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Louzy lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Louzy semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Louzy plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Louzy avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen lors de la présidentielle il y a deux ans puisque la candidate du parti d'extrême droite l'emportait avec 32,72% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,86% contre 50,14%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 26,41% des suffrages sur place, contre 30,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,78%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Louzy Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 34,91% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,12% et Manon Aubry à 9,91%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 155 habitants de Louzy passés par les isoloirs.

11:45 - Dynamique électorale à Louzy : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Louzy comme partout ailleurs. Avec une population de 1 294 habitants répartis dans 565 logements, ce village présente une densité de 72 hab par km². Ses 64 entreprises attestent une économie favorable. Dans le village, 34 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,23 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,78% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1554,09 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, à Louzy, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de la participation lors des élections européennes à Louzy Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 483 inscrits sur les listes électorales à Louzy, 50,21% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 58,66% il y a dix ans. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Louzy, 71,77% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Louzy ? À Louzy, le taux d'abstention constituera immanquablement un critère clé du scrutin européen. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 971 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,75% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,95% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,95% au premier tour et seulement 52,2% au deuxième tour. Le conflit armé entre la Palestine et Israël est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Louzy .