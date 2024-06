Résultat des européennes à Saint-Léger-de-Montbrun : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a surperformé à Saint-Léger-de-Montbrun lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 35,14% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,78% contre 50,22%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 26,68% des votes sur place, contre 33,41% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 59,34%.

11:45 - Saint-Léger-de-Montbrun et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La structure démographique et socio-économique de Saint-Léger-de-Montbrun détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,92% de 60 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (91,7%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 461 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (6,17%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (8,43%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léger-de-Montbrun mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,79% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.