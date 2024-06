Résultat des européennes à Loyat : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Loyat ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,66% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,27% à Loyat, contre 19,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Loyat ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Loyat. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Loyat ? Marine Le Pen a énormément séduit à Loyat lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,63% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,74% contre 50,26%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 18,17% des voix sur place, contre 46,41% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 83,86%.

12:45 - À Loyat, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 27,8% des voix s'étaient tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,75% et Yannick Jadot à 13,59%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi pas moins de 176 habitants de Loyat passés par les isoloirs.

11:45 - Loyat : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Loyat, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 701 habitants répartis dans 1 004 logements, cette commune présente une densité de 39 habitants/km². Ses 70 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 501 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (66,53 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 29,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 36,93% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 554,66 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Loyat, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Loyat : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau national en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50,12%. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 738 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les européennes 2019, le taux de participation représentait 53,08% des inscrits sur les listes électorales de Loyat (Morbihan). La participation était de 42,26% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Loyat : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Loyat, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur décisif de ce scrutin européen 2024. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 273 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,89% étaient allés voter, contre un taux de participation de 81,12% au second tour, c'est-à-dire 1 031 personnes. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient notamment susceptibles de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Loyat.