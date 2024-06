Résultat des européennes à Néant-sur-Yvel : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - À Néant-sur-Yvel, une liste Bardella favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prévue par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier devrait se situer à près de 40% à Néant-sur-Yvel. Une estimation qui concorde avec les points déjà gagnés par la formation politique sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les enseignements de 2022 L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Néant-sur-Yvel. Elle prenait une avance notable avec 29,39% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,37% et 19,44% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,54% contre 52,46%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 17,62% des votes sur place, contre 41,41% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (80,66%).

12:45 - Que retenir des européennes à Néant-sur-Yvel il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était placée en tête des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite séduisait 25,4% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 21,71% et Yannick Jadot à 10,62%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Néant-sur-Yvel aux élections européennes À Néant-sur-Yvel, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 12,45% et une densité de population de 31 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (34,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 463 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,62%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (11,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,91%, comme à Néant-sur-Yvel, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Néant-sur-Yvel : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention représentait 41,92% au niveau de Néant-sur-Yvel (Morbihan). Le taux d'abstention était de 55,44% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Néant-sur-Yvel : scrutin en cours À Néant-sur-Yvel, le taux d'abstention sera un facteur déterminant du scrutin européen. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 15,9% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,61% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?