Résultat des européennes à Lunay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, s'était élevée à 16,22% à Lunay, contre 6,16% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Lunay, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,94% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Lunay ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Indicateur clé pour ce dimanche : Lunay fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,31% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Lunay ? Le verdict du test démocratique le plus récent est un indicateur précieux au moment de l'élection. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli résultat pour le RN à Lunay. Le parti avait fini en tête dans la cité avec 25,63% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,63% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,32%. Avec 47,71% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,29%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Se retourner sur le dernier test semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Lunay, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 27,31% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,22% et Yannick Jadot à 14,58%. Si on entre dans le détail, 133 habitants l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Lunay : démographie et socio-économie impactent les européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Lunay comme dans toute la France. Avec ses 1 248 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 69 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 27 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,16 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 47,34% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 37,77% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 123,16 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Lunay incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Lunay : quelles tendances ? L'analyse des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. En 2019, lors des élections européennes, 57,1% des personnes habilitées à participer à une élection à Lunay avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 42,61% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Abstention à Lunay : que retenir des précédentes élections ? À Lunay, le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur important de ce scrutin européen. Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 036 personnes en âge de voter dans la ville, 22,68% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,34% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,02% au premier tour et seulement 48,99% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lunay ?