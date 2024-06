En direct

19:08 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Lunéville ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 5,24% à Lunéville, contre 16,55% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lunéville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,24% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Lunéville ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour ces européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lunéville semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Les habitants de Lunéville plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans La cité de Lunéville avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans puisque la cheffe de file du parti frontiste s'imposait avec 30,61% au 1er round. Au 2e tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 51,42%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 23,36% des suffrages sur place, contre 33,69% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (64,75%).

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Lunéville, avec 30,98% des suffrages (1656 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,55% et la liste Yannick Jadot avec 10,27%.

11:45 - Lunéville : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Au cœur de la campagne électorale européenne, Lunéville se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 17 755 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 122 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 15,46 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 9,83 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 540 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1982,93 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,13%, annonçant une situation économique instable. Pour conclure, à Lunéville, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de la participation aux dernières européennes à Lunéville Y aura-t-il une progression de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 43,43% des inscrits sur les listes électorales de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), contre une participation de 36,13% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Lunéville À Lunéville, l'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 12 626 personnes en âge de voter dans la ville, 36,19% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 36,24% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 61,12% au premier tour. Au second tour, 64,51% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?