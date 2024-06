Résultat des européennes à Rehainviller : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Rehainviller pour ces élections européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 3,53% à Rehainviller, contre 16,56% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des législatives. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Rehainviller, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,49% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,77% pour Yannick Jadot, 2,89% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Rehainviller lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très observé. Quand on analyse la progression du Rassemblement national prévue par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait s'élever tout proche des 50% à Rehainviller. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par les lepénistes dans la commune entre les européennes 2019 (35,1%) et Marine Le Pen en 2022 (39% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut toujours croître.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Rehainviller Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Rehainviller lors de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 39% au premier round. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est encore la figure du parti frontiste qui avait le plus convaincu à Rehainviller avec 55,76%, devant Emmanuel Macron à 44,24%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,43% des suffrages sur place, contre 42,59% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (68,68%).

12:45 - À Rehainviller, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Regarder en arrière semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, finissait en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 35,1% des suffrages, soit 159 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 16,56% et Yannick Jadot à 11,04%.

11:45 - Rehainviller : démographie, élections et perspectives d'avenir À Rehainviller, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec une densité de population de 183 habitants/km² et un taux de chômage de 7,19%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (9,59%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 385 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,05%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (3,08%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rehainviller mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,57% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Rehainviller Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Rehainviller, 66,88% des votants n'avaient pas voté. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins européens passés ? En 2019, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention représentait 40,6% des inscrits sur les listes électorales de Rehainviller, contre une abstention de 54,55% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Rehainviller : l'abstention au cœur des préoccupations À Rehainviller, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,77% au premier tour. Au second tour, 45,29% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Rehainviller ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 804 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,6% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,57% au second tour, soit 655 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.