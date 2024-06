En direct

19:27 - À Lusigny, que vont décider les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 6,04% à Lusigny, contre 18,44% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Lusigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,42% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,83% pour Yannick Jadot, 3,04% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Lusigny à l'issue des européennes ? Les sondeurs prédisent un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit l'approcher de 38% à Lusigny, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les projections les plus simplistes.

15:02 - Des indicateurs à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Lusigny lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,25%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 29,42%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 43,3% contre 56,7%. Le RN ratait aussi la première marche à Lusigny un mois plus tard, lors des législatives, avec 20,4% au premier tour, contre 26,42% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 52,31% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 à Lusigny Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Lusigny, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 28,93% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,44% et François-Xavier Bellamy à 11,76%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Lusigny : un regard sur la démographie locale Comment les électeurs de Lusigny peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,36% et une densité de population de 38 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,93%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 618 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) et le nombre de résidences HLM (3,49% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Lusigny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,17% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Lusigny Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Lusigny, 68,91% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,26% dans la commune de Lusigny, contre un taux d'abstention de 52,72% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Lusigny À Lusigny, l'une des clés de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'étendue de la participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 18,97% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,46% au second tour. En proportion, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,63% au premier tour et seulement 49,8% au second tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des ménages cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à inciter les électeurs de Lusigny (03230) à s'intéresser plus fortement de l'élection.