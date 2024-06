En direct

19:27 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage du vote Nupes à Thiel-sur-Acolin ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Thiel-sur-Acolin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,38% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 7,22% à Thiel-sur-Acolin, contre 18,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella regardés de près à Thiel-sur-Acolin La liste de Jordan Bardella pourrait atteindre près de 40% à Thiel-sur-Acolin si la tendance annoncée par les sondeurs au niveau national se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les habitants de Thiel-sur-Acolin plutôt favorables à Le Pen en 2022 La commune de Thiel-sur-Acolin avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel 2022 puisque la leader de l'ancien FN prenait la tête avec 32,45% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,39% contre 52,61%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 19,51% des voix sur place, contre 29,38% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 50,82%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Thiel-sur-Acolin Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 98 habitants de Thiel-sur-Acolin passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait enregistré ainsi 27,22% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,33% et François-Xavier Bellamy à 10,56%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Thiel-sur-Acolin : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Thiel-sur-Acolin, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,91%. De plus, le taux de ménages propriétaires (74,63%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Avec ses 9,2% d'agriculteurs pour 1 029 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,26%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thiel-sur-Acolin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,92% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Thiel-sur-Acolin : ce qu'il faut savoir Au cours des dernières années, les 1 048 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, parmi les 403 personnes en âge de voter à Thiel-sur-Acolin, 50,06% étaient allées voter, contre une participation de 43,3% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Thiel-sur-Acolin : quel sera le taux d'abstention ? À Thiel-sur-Acolin, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen 2024 sera le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,7% au premier tour. Au deuxième tour, 50,0% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la présidentielle, 80,83% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 81,02% au premier tour, ce qui représentait 666 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.