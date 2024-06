En direct

19:21 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du vote Nupes à Lussac-les-Châteaux ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 17,82% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,45% à Lussac-les-Châteaux, contre 22,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes à Lussac-les-Châteaux ? Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Lussac-les-Châteaux. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi prédire 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Lussac-les-Châteaux penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un beau démarrage pour le RN à Lussac-les-Châteaux. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 22,55% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche (Lussac-les-Châteaux n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,37% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,35%. Avec 47,29% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,71%.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Lussac-les-Châteaux, avec 27,6% des suffrages exprimés (244 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,4% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 10,75%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Lussac-les-Châteaux Dans les rues de Lussac-les-Châteaux, les élections sont en cours. Avec une population de 2 268 habitants répartis dans 1 308 logements, cette ville présente une densité de 82 hab/km². L'existence de 157 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 26 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 36,59 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 41,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,63%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1870,04 euros/mois. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Lussac-les-Châteaux contribue à façonner l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Lussac-les-Châteaux ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des consultations démocratiques antérieures ? A l'occasion des élections européennes 2019, sur les 945 inscrits sur les listes électorales à Lussac-les-Châteaux, 47,5% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 59,72% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Lussac-les-Châteaux, 67,44% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Lussac-les-Châteaux À Lussac-les-Châteaux, la participation sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,1% au premier tour et seulement 51,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lussac-les-Châteaux ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 23,89% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,17% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.