Résultat des européennes à Civaux : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Civaux, avec 32,58%, soit 115 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 20,11% et Manon Aubry à 9,92%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Civaux aux européennes

À Civaux, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Le taux de chômage à 9,28% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 45 hab/km² et 44,0% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 360 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) et le nombre de résidences HLM (6,82% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Civaux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,4% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.