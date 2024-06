En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Lussas à la loupe à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,69% à Lussas, contre 16,84% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lussas, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,3% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Lussas, entre les 16,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,35% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 11,57% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Lussas, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections du Parlement européen 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. À Lussas, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,89% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 17,48% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Lussas penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Lussas avait voté pour Marine Le Pen à 17,48% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la représentante du Rassemblement national avec 30,71% et 21,35% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 61% contre 39% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 11,23%, alors que les candidats Nupes cumuleront 32,30% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 20,89% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Lussas Se retourner sur le dernier test semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Lussas, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, glanant 20,89% des votes contre Yannick Jadot à 18,66% et Nathalie Loiseau à 16,84%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Lussas La composition démographique et le contexte socio-économique de Lussas déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 68 habitants par km² et 50,0% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,9% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 588 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,62%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lussas mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,06% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes précédentes à Lussas : état des lieuxde la participation Au fil des dernières années, les 1 170 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes européennes, 43,91% des personnes en âge de voter à Lussas avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 45,5% pour le scrutin européen de 2014. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Lussas pour les élections européennes À Lussas, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation. L'inflation, combinée avec les préoccupations engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Lussas. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,12% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 17,26% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,12% au premier tour. Au deuxième tour, 39,51% des citoyens ne se sont pas déplacés.