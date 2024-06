En direct

19:22 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, s'était élevée à 13,79% à Lavilledieu, contre 5,34% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des dernières législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lavilledieu, le binôme Nupes avait en effet glané 25,06% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Lavilledieu, entre les 13,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,33% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 10,62% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Lavilledieu pour le RN de Jordan Bardella ? Si dans tout le pays, les intentions de vote prévoient une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 39% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche L'élection du président de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Lavilledieu. Elle engrangeait 31,78% au premier tour. En 2e et 3e places, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,35% et 17,33% des voix. Rebelotte au deuxième tour contre Macron avec 57,81% contre 42,19%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 20,05% des votes sur place, contre 29,71% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,21%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, était arrivée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin enregistrait 29,25% des voix, soit 263 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 13,79% et Yannick Jadot à 11,9%.

11:45 - Les enjeux locaux de Lavilledieu : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Lavilledieu, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 148 logements pour 2 239 habitants, la densité de la ville est de 141 hab/km². Ses 228 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,32 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,82% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,61% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1017,15 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Lavilledieu manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Lavilledieu : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Pendant les européennes de 2019, 933 personnes habilitées à participer à une élection à Lavilledieu avaient participé à l'élection (soit 54,5%), à comparer avec un taux de participation de 44,79% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Lavilledieu ? À Lavilledieu, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement la participation. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 739 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,77% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,36% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,5% au premier tour. Au second tour, 48,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les études révèlent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?