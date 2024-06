Résultat des européennes à Luzancy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Luzancy ? À Luzancy, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,58% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,53% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Luzancy. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 33,86% au premier round avant un formidable 59,52% au 2e (Luzancy n'ayant qu'une circonscription). Il a même fait un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La candidate avait accumulé 32,53% au 1er tour et 55,05% au 2e dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Luzancy Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 34,58% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 14,95% et Yannick Jadot à 13,4%. Le mouvement eurosceptique avait réuni ainsi pas moins de 111 habitants de Luzancy passés par les bureaux de vote.

11:45 - Dynamique électorale à Luzancy : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Luzancy mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections européennes. Avec 48,25% de population active et une densité de population de 167 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 9,24% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 325 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,50% et d'une population immigrée de 9,71% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Luzancy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,77% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Luzancy : ce qu'il faut savoir Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Luzancy, 77,56% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières années, les 1 121 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 54,73% des votants de Luzancy (Seine-et-Marne), contre un taux d'abstention de 62,7% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Luzancy : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Luzancy ? Au premier tour de la présidentielle, 74,71% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 72,17% au second tour, c'est-à-dire 568 personnes. En proportion, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. La flambée des prix qui alourdit les finances des familles serait par exemple en mesure de modifier les décisions que prendront les électeurs de Luzancy.