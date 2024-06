Résultat des européennes à Chamigny : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin semble un élément intéressant au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Chamigny. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 28,07% au premier tour avant un formidable 54,97% au second (Chamigny n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,17% au 1er tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,59% et Emmanuel Macron troisième avec 21,54%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54%, devant Emmanuel Macron à 46%.

Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes à l'époque. Le mouvement avait enregistré 29,7% des suffrages, soit 128 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 15,31% et Yannick Jadot à 9,98%.

11:45 - Chamigny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Chamigny montrent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,48%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,99%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 406 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,50% et d'une population étrangère de 9,23% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Chamigny mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,07% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.