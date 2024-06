En direct

19:25 - À Luzech, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 23,26% à Luzech, contre 7,27% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Luzech, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,33% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,4% pour Yannick Jadot, 3,95% pour Fabien Roussel et 3,22% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite à Luzech ? Le nombre de bulletins glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Si dans toute la France, les instituts de sondage chiffrent une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Luzech ? Ce sont Emmanuel Macron avec 24,4% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,05% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Luzech. Marine Le Pen ne s'arrogeait que 19,83%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,59% contre 60,41%. Au premier tour des législatives, Luzech, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Les Républicains s'imposer avec 45,08%, alors que le RN sera derrière à 7,35%. Luzech optera d'ailleurs pour un binôme Les Républicains au second tour, vainqueur localement avec 63,53%.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans à Luzech Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Bardella ne finissait que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 23,26%, contre 18,9% pour le RN.

11:45 - Dynamique électorale à Luzech : une analyse socio-démographique La démographie et la situation socio-économique de Luzech contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Le taux de chômage à 9,37% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 42,02% de population active et une densité de population de 80 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (61,65%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 729 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,03%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,64%, comme à Luzech, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Luzech : étude du pourcentage de participation aux précédentes européennes L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. En 2019, à l'occasion des européennes, le pourcentage d'abstention représentait 41,57% des électeurs de Luzech (Lot), à comparer avec un taux d'abstention de 50,69% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Luzech : les européennes débutent À Luzech, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,51% au premier tour et seulement 45,98% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 262 personnes en âge de voter dans la ville, 26,03% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,03% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour.