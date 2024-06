En direct

19:21 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 5,97% à Luzinay, contre 21,17% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Luzinay, le binôme Nupes avait en effet glané 16,05% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Luzinay ? La part des électeurs en faveur du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement européen. A noter : Luzinay compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,25% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Luzinay plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans La communauté des électeurs de Luzinay avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La cheffe du parti frontiste s'imposait avec 29,72% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,78% contre 54,22%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 27,3% des suffrages sur place, contre 28,96% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,92%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Luzinay Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Luzinay, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 29,25% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,17% et Yannick Jadot à 14,05%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Luzinay aux européennes Dans la commune de Luzinay, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 4,14% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 119 hab par km² et 50,23% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 41 158 € par an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 044 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (6,7%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (5,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Luzinay mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,74% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Luzinay Au fil des dernières années, les 2 451 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 47,27% des inscrits sur les listes électorales de Luzinay avaient déserté les urnes. L'abstention était de 55,12% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Luzinay ? À Luzinay, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation. La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement de faire augmenter la participation à Luzinay. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 79,1% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 80,22% au premier tour, soit 1 561 personnes. En proportion, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,01% au premier tour. Au second tour, 51,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote.