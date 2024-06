En direct

19:14 - À Chaponnay, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La coalition de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 12,69% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,41% à Chaponnay, contre 28,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la droite à Chaponnay ? Les intentions de vote imaginent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 32% à Chaponnay, soit dix points de plus également que ses 22,69% au niveau local. Mais Chaponnay n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus expéditives.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Chaponnay ? Chaponnay avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,29%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 34,23% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 40,04% contre 59,96%. Le RN ne convainquait pas plus à Chaponnay un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,39% au premier tour, contre 32,30% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de votes, avec 79,03% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 28,4% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Chaponnay Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait obtenu 22,69% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 28,4%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Chaponnay aux élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Chaponnay se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 31,72% de cadres pour 4 465 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 485 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,44 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,66% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 592,38 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Chaponnay, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Elections européennes à Chaponnay : l'impact de la participation Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,96% au niveau de Chaponnay. Le taux d'abstention était de 51,77% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Chaponnay : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Chaponnay. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 449 personnes en âge de voter dans la commune, 81,21% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 83,5% au premier tour, soit 2 880 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,54% au premier tour et seulement 51,23% au deuxième tour. Le conflit militaire ukrainien et ses conséquences sur les prix du quotidien pourraient pousser les habitants de Chaponnay (69970) à s'intéresser plus fortement de l'élection.