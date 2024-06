En direct

19:35 - Qui vont élire les électeurs de la Nupes à Magny-le-Désert ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 5,66% à Magny-le-Désert, contre 20,23% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Magny-le-Désert, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,94% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Magny-le-Désert, entre les 20,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,64% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont converger les voix de droite à Magny-le-Désert ? On note que Magny-le-Désert fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,02% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 avant les élections européennes Regarder l'élection la plus récente apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Même si cette curiosité ne donne aucune garantie…Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Magny-le-Désert. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 25,31% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un score plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 24,63% au 1er tour et 43,45% au deuxième dans la ville.

12:45 - Que retenir des européennes à Magny-le-Désert en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 167 habitants de Magny-le-Désert passés par les isoloirs s'étaient tournés vers le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait séduit 27,02% des voix contre Nathalie Loiseau à 20,23% et Yannick Jadot à 12,14%.

11:45 - Démographie et politique à Magny-le-Désert, un lien étroit Dans les rues de Magny-le-Désert, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 382 habitants répartis dans 701 logements, ce bourg présente une densité de 42 habitants/km². Ses 51 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (18,83 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 37,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,38 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. En somme, Magny-le-Désert incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Magny-le-Désert : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 44,36% des inscrits sur les listes électorales de Magny-le-Désert (Orne) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 51,88% pour les élections européennes de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Magny-le-Désert L'abstention constituera l'une des clés des élections européennes à Magny-le-Désert. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,05% au premier tour et seulement 50,52% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 156 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 21,33% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.