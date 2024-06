Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 1,82% à Mailly-le-Camp, contre 14,29% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mailly-le-Camp, le binôme Nupes avait en effet réuni 4,85% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 9% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (7,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 0,69% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 0,52% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Mailly-le-Camp, entre les 14,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,29% de LREM au premier tour des législatives…

Le nombre de votes du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection à l'échelle locale, comme au niveau national. A noter : Mailly-le-Camp fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 50,39% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 44,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un bon résultat pour le Rassemblement national à Mailly-le-Camp. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 57,68% au 1er round avant un formidable 69,87% au deuxième sur la circonscription du secteur. Le RN a même fait un score plus fort aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait accumulé 44,44% au premier tour et 66,78% au 2e dans la commune.

Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 50,39% des votes, face à Nathalie Loiseau à 14,29% et François-Xavier Bellamy à 10,39%.

Quel portrait faire de Mailly-le-Camp, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 853 logements pour 2 021 habitants, la densité de la commune est de 36 habitants par km². Ses 49 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,86 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,52% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,16% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 83,29 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Mailly-le-Camp, où les moins de 30 ans correspondent à 55% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, sur les 407 inscrits sur les listes électorales à Mailly-le-Camp, 52,23% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 59,03% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Mailly-le-Camp, 72,62% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - Election à Mailly-le-Camp : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

L'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Mailly-le-Camp. Le conflit russo-ukrainien est notamment capable d'impacter la participation à Mailly-le-Camp. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 871 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 28,82% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 33,18% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.