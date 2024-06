Le nombre de bulletins glanés par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour cette élection des députés européens 2024. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'amener à 38% à Mainxe-Gondeville, soit 10 points de plus également que ses 28,06% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

11:45 - Analyse socio-économique de Mainxe-Gondeville : perspectives électorales

Dans la commune de Mainxe-Gondeville, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,47%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (82,97%) met en exergue le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,95%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 424 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,23%) et le nombre de résidences HLM (0,2% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Mainxe-Gondeville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,18% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.