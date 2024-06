En direct

19:28 - À Saint-Même-les-Carrières, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 7,77% à Saint-Même-les-Carrières, contre 22,09% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Même-les-Carrières, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,24% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Saint-Même-les-Carrières ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette européenne 2024, au niveau local. Si on tient compte de la progression du RN annoncée par les sondages au niveau national pour les élections de juin, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN a toutes les chances de s'élever à près de 40% à Saint-Même-les-Carrières. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les habitants de Saint-Même-les-Carrières penchaient pour Le Pen il y a deux ans L'élection à la présidence de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Même-les-Carrières. Elle s'imposait avec 32,2% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,43% et 14,63% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,85% contre 52,15%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 23,97% des suffrages sur place, contre 33,88% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,48%).

12:45 - 27,67% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Saint-Même-les-Carrières Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, était arrivée en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste enregistrait 27,67% des votes, contre Nathalie Loiseau à 22,09% et Yannick Jadot à 10,19%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Même-les-Carrières Quelle influence les habitants de Saint-Même-les-Carrières exercent-ils sur les résultats des européennes ? Dans le bourg, 16,05% des résidents sont des enfants, et 32,0% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (24,26%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 389 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,36%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Même-les-Carrières mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,52% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Saint-Même-les-Carrières : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes L'analyse des précédentes élections permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, 54,67% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Même-les-Carrières avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 41,31% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Même-les-Carrières, 71,71% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Même-les-Carrières : quel sera le taux d'abstention ? À Saint-Même-les-Carrières, l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,39% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 23,52% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,27% au premier tour et seulement 50,92% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Même-les-Carrières cette année ? La guerre au Moyen-Orient et son impact sur les tarifs des matières premières sont capables d'impacter la participation à Saint-Même-les-Carrières.