En direct

19:28 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 4,12% à Maizières-la-Grande-Paroisse, contre 19,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Maizières-la-Grande-Paroisse, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,47% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Maizières-la-Grande-Paroisse, entre les 19,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori pour les européennes à Maizières-la-Grande-Paroisse ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Maizières-la-Grande-Paroisse. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Le RN en pôle position à Maizières-la-Grande-Paroisse lors de la présidentielle 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un très bon score pour le RN à Maizières-la-Grande-Paroisse. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 34,13% au 1er tour et surtout 60,15% au second (Maizières-la-Grande-Paroisse ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,76% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,76%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,42%, devant Emmanuel Macron à 42,58%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Maizières-la-Grande-Paroisse Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 216 électeurs de Maizières-la-Grande-Paroisse avaient été séduits par le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait enregistré ainsi 35,58% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,28% et François-Xavier Bellamy à 9,39%.

11:45 - Maizières-la-Grande-Paroisse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Maizières-la-Grande-Paroisse peuvent-ils impacter les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 15,81% et une densité de population de 74 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (20,47%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 606 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,58%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (6,47%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Maizières-la-Grande-Paroisse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,7% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Maizières-la-Grande-Paroisse Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. L'analyse des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 54,05% des inscrits sur les listes électorales de Maizières-la-Grande-Paroisse (Aube) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 42,28% il y a dix ans.

09:30 - Election à Maizières-la-Grande-Paroisse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Maizières-la-Grande-Paroisse. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 204 personnes en âge de voter au sein de la commune, 26,72% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 27,91% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes montrent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?