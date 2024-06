En direct

19:23 - Les bulletins de la gauche unie très suivis La gauche unie aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 22,56% des suffrages dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,19% à Malataverne, contre 17,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 17,82% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,19% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,18% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Malataverne ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour ces européennes 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Malataverne fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Malataverne ? Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Malataverne. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 31,85% au premier round avant un formidable 59,72% au 2e sur la circonscription du lieu. Il a même enregistré plus de voix aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La cheffe de la formation avait engrangé 29,87% au premier tour et 52,07% au second dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très instructive Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Malataverne, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 35,29% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,82% et Yannick Jadot à 14,95%.

11:45 - Malataverne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Malataverne, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 962 logements pour 2 218 habitants, la densité de la commune est de 117 hab par km². L'existence de 196 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,63 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 41,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,79%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2401,31 € par mois. À Malataverne, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - À Malataverne, quelle participation aux précédentes européennes ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 56,29% des personnes en âge de voter à Malataverne avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,07% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Malataverne sont lancées À Malataverne, l'un des critères clés du scrutin européen sera le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Malataverne. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 84,13% au second tour, c'est-à-dire 1 357 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.