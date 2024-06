En direct

19:35 - Quel score pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Manzat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 45,9% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 7,81% à Manzat, contre 23,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Manzat : les 23,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,94% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Manzat, une liste Bardella favorite ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Manzat entre Jordan Bardella en 2019 (21,56%) et Marine Le Pen en 2022 (27,25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Manzat plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Manzat au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 27,25% des électeurs dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,16% contre 54,84%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 15,66% des votes sur place, contre 45,90% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (65,74%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Manzat Se retourner sur le dernier test semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Manzat lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 23,05% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 21,56% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 10,22%.

11:45 - Les enjeux locaux de Manzat : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Manzat, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 794 logements pour 1 408 habitants, la densité de la ville est de 34 habitants/km². L'existence de 88 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 19,86 % des résidents sont des enfants, et 28,82 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 41,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 339,73 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Manzat, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Manzat Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33%. À Manzat, 68,86% des votants avaient participé. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations politiques passées ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 54,33% des inscrits sur les listes électorales de Manzat (Puy-de-Dôme) avaient pris part au scrutin. La participation était de 47,51% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Manzat L'une des clés des européennes sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention à Manzat. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,22% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 22,61% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient entre autres renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Manzat.