Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens localement, comme au niveau national. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà forte à Charbonnières-les-Varennes entre Jordan Bardella en 2019 (20,08%) et Marine Le Pen en 2022 (24,56% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Charbonnières-les-Varennes

Charbonnières-les-Varennes avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,56%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 25,65% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 45,18% contre 54,82%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,6% au premier tour, contre 42,73% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de voix, avec 63,57% sur l'unique circonscription couvrant la commune.