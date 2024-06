Résultat des européennes à Marciac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Marciac ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 23,52% à Marciac, contre 12,24% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Marciac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,51% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (6,88% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,66% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,68% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Marciac, entre les 23,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,35% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Marciac ? Le nombre de votes du RN sera très commenté pour ces élections des députés européens 2024, localement. On remarque que Marciac compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,02% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,98% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Marciac plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen n'a pas réussi à convaincre dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 16,98% contre 28,55% pour Emmanuel Macron et 22,69% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,24% contre 63,76%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,95%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 30,35% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Marciac lors des précédentes européennes, avec 23,52% des bulletins. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 17,02% dans la cité. Raphaël Glucksmann finissait troisième, avec 12,24%.

11:45 - Marciac : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Marciac comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 865 logements pour 1 206 habitants, la densité de la ville est de 60 habitants/km². Ses 164 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (62,89 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 36,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 28,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 577,49 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Marciac manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières élections européennes à Marciac Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Marciac, 43,68% des votants n'avaient pas voté. Au cours des précédents scrutins européens, les 1 285 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 37,32% des inscrits sur les listes électorales de Marciac, contre une abstention de 50,96% en 2014.

09:30 - Participation à Marciac : les leçons des précédentes élections À Marciac, l'un des critères essentiels du scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Marciac. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,17% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au vote. La participation était de 80,34% au premier tour, ce qui représentait 703 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,25% au premier tour et seulement 57,34% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Marciac cette année ?