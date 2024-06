Résultat des européennes à Mareau-aux-Prés : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Mareau-aux-Prés, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait atteint 4,98% à Mareau-aux-Prés, contre 23,84% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés à Mareau-aux-Prés, le binôme Nupes avait en effet glané 26,71% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella convoités à Mareau-aux-Prés Le nombre de votes de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Mareau-aux-Prés entre Jordan Bardella en 2019 (21,89%) et Marine Le Pen en 2022 (25,81% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les derniers chiffres à Mareau-aux-Prés Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,81% contre 32,67% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,91% contre 60,09%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 21,5% au premier tour, contre 30,62% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première marche avec 23,84%, contre 21,89% pour le RN.

11:45 - Élections européennes à Mareau-aux-Prés : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le contexte socio-économique de Mareau-aux-Prés façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 93 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,57%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,88%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 631 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,4%) et le nombre de résidences HLM (3,24% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Mareau-aux-Prés mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,02% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Mareau-aux-Prés L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 42,97% des électeurs de Mareau-aux-Prés, contre un taux d'abstention de 49,79% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Mareau-aux-Prés L'abstention sera l'une des clés du scrutin européen 2024 à Mareau-aux-Prés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,38% dans la commune. La participation était de 81,74% au second tour, soit 913 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?