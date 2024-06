Résultat des européennes à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin avec 18,19% contre 34,53% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,48% contre 67,52%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,85% au premier tour, contre 35,19% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

11:45 - Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : démographie, élections et stratégies politiques

Comment les habitants de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Dans la ville, 18,84% des résidents sont des enfants, et 8,03% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (85,14%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 283 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,53%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,87%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,97% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.