19:12 - À Marennes-Hiers-Brouage, quel candidat vont plebisciter les supporters de la Nupes ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 15,61% à Marennes-Hiers-Brouage, contre 4,96% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections des députés à Marennes-Hiers-Brouage, le binôme Nupes avait en effet glané 23,87% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Marennes-Hiers-Brouage, entre les 15,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont élire les électeurs de la droite à Marennes-Hiers-Brouage ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera une des clés pour cette élection au niveau local. A noter : Marennes-Hiers-Brouage compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,32% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Marennes-Hiers-Brouage ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Marennes-Hiers-Brouage. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 27,99% au premier tour et surtout 51,51% au second (Marennes-Hiers-Brouage ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,61% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,56%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,4%, devant Emmanuel Macron à 48,6%.

12:45 - À Marennes-Hiers-Brouage, Jordan Bardella au sommet en 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Marennes-Hiers-Brouage, à 33,32%, soit 839 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 15,61% et Yannick Jadot à 11,32%.

11:45 - Les enjeux locaux de Marennes-Hiers-Brouage : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Marennes-Hiers-Brouage regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 6 175 habitants répartis dans 4 228 logements, cette ville présente une densité de 281 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 491 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 076 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (63,84 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 42,02% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 58,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 182,32 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, à Marennes-Hiers-Brouage, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des européennes à Marennes-Hiers-Brouage Comment votent d'ordinaire les habitants de cette agglomération ? A l'occasion des élections européennes 2019, 2 625 inscrits sur les listes électorales de Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime) s'étaient rendus aux urnes (soit 51,79%). La participation était de 41,15% en 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Marennes-Hiers-Brouage À Marennes-Hiers-Brouage, le niveau de participation constituera incontestablement un critère déterminant du scrutin européen 2024. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des ménages pourraient potentiellement ramener les citoyens de Marennes-Hiers-Brouage (17320) dans les bureaux de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 29,11% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,69% au premier tour. Au deuxième tour, 55,92% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.