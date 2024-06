Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste de la France. On note que Mareuil-sur-Ourcq fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 42,57% lors du vote européen et Marine Le Pen 42,76% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Mareuil-sur-Ourcq

Se retourner sur l'élection la plus récente peut sembler une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Mareuil-sur-Ourcq. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 44,31% au 1er round et surtout 64,78% au 2e (Mareuil-sur-Ourcq n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté plus de votes aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait rassemblé 42,76% au premier tour et 65,84% au deuxième dans la ville.