En direct

19:26 - À Marigny-le-Châtel, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 3,03% à Marigny-le-Châtel, contre 13,45% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Marigny-le-Châtel, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,3% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,74% pour Yannick Jadot, 3,16% pour Fabien Roussel et 1,31% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Marigny-le-Châtel ? On note que Marigny-le-Châtel compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 42,35% lors du vote européen et Marine Le Pen 42,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un élément intéressant au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Marigny-le-Châtel. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 41,85% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 65,43% au second (Marigny-le-Châtel n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,81% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,39% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,53%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 65,7%, devant Emmanuel Macron à 34,3%.

12:45 - À Marigny-le-Châtel, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 252 électeurs de Marigny-le-Châtel avaient choisi le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait convaincu 42,35% des voix contre Nathalie Loiseau à 13,45% et François-Xavier Bellamy à 10,25%.

11:45 - Élections européennes à Marigny-le-Châtel : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le contexte socio-économique de Marigny-le-Châtel façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,67%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,55%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 636 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,9%) et le nombre de résidences HLM (25,83% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Marigny-le-Châtel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,38% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Marigny-le-Châtel : ce qu'il faut savoir Au cours des consultations politiques précédentes, les 1 786 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,7% des électeurs de Marigny-le-Châtel, à comparer avec un taux d'abstention de 57,6% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, l'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Marigny-le-Châtel ? À Marigny-le-Châtel, l'abstention sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,39% au premier tour et seulement 49,09% au second tour. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,71% dans la ville. La participation était de 77,7% au premier tour, soit 941 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.