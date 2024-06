Résultat des européennes à Maringues : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Maringues ? L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La numéro 1 de l'ancien FN prenait une avance notable avec 31,11% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,62% et 17,12% des voix. Nouveau coup de poing au second tour contre Macron avec 51,51% contre 48,49%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 21,5% des suffrages sur place, contre 44,89% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (64,89%).

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Maringues il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 24,87% des votes s'étaient tournés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,84% et Ian Brossat à 13,75%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi pas moins de 237 électeurs de Maringues.

11:45 - Élections européennes à Maringues : un éclairage démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Maringues contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la commune, 20,6% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,0% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 292 euros par an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 979 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,96%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (6,94%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Maringues mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,02% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Elections européennes passées à Maringues : retour sur la participation électorale La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. En 2019, durant les européennes, sur les 1 016 inscrits sur les listes électorales à Maringues, 51,32% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 58,73% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Maringues L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Maringues. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,97% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 27,19% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,71% au premier tour. Au second tour, 57,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Maringues ? Le conflit armé entre la Palestine et Israël et ses conséquences sur les prix des matières premières sont de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Maringues.