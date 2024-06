Résultat des européennes à Marmoutier : l'élection 2024 en direct

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Marmoutier

La composition démographique et la situation socio-économique de Marmoutier contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,39% et une densité de population de 190 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (19,91%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 886 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,03%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (7,41%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Marmoutier mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,43% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.