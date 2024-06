Résultat des européennes à Otterswiller : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le Rassemblement national à Otterswiller, un favori aux européennes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Otterswiller. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi l'amener à 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits d'Otterswiller penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Otterswiller lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,77%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,38%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,64% contre 64,36%. Le RN ratait aussi la première marche à Otterswiller un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 16,57% au premier tour, contre 34,50% pour le binôme Les Républicains. Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était imposée en tête des européennes il y a cinq ans à Otterswiller, avec 24,01% des votes exprimés, soit 134 voix dans la ville, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 23,48% suivie par la liste Yannick Jadot avec 17,74%.

11:45 - Otterswiller et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique d'Otterswiller déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,38% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (11,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 515 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,76%) et le nombre de résidences HLM (1,25% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Otterswiller mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,8% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Otterswiller : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? L'étude des résultats des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 54,32% des inscrits sur les listes électorales d'Otterswiller, à comparer avec une participation de 41,31% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Otterswiller L'une des clés des élections européennes sera indéniablement la participation à Otterswiller. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,87% au niveau de la localité, à comparer avec une participation de 79,41% au second tour, soit 829 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les tarifs des matières premières sont de nature à impacter le pourcentage de participation à Otterswiller.