En direct

19:25 - Les voix de la coalition de gauche convoités Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était arrogée 11,76% à Marquette-en-Ostrevant, contre 2,6% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Marquette-en-Ostrevant, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,25% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Marquette-en-Ostrevant avant les européennes ? Le résultat du Rassemblement national sera très observé pour cette élection, localement. Les instituts de sondage annoncent une liste Bardella à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'approcher de 56% à Marquette-en-Ostrevant, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Marquette-en-Ostrevant n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les derniers chiffres à Marquette-en-Ostrevant Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Marquette-en-Ostrevant. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 50,97% au 1er tour et surtout 65,03% au second, le portant à la meilleure place du paysage municipal sur la circonscription du lieu. Il a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 48,77% au 1er tour et 68,03% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Marquette-en-Ostrevant, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, glanant 46,26% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 11,76% et Manon Aubry à 8,7%.

11:45 - Marquette-en-Ostrevant : européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Marquette-en-Ostrevant, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 809 logements pour 1 931 habitants, la densité de la commune est de 245 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 73 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 057 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,56 % des résidents sont des enfants, et 21,99 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 58,35% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1005,17 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Marquette-en-Ostrevant, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Marquette-en-Ostrevant Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 1 943 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 43,71% des personnes en capacité de voter à Marquette-en-Ostrevant avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 59,52% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Marquette-en-Ostrevant ? L'une des clés du scrutin européen 2024 sera la participation à Marquette-en-Ostrevant. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,06% au premier tour et seulement 56,69% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 20,28% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 20,53% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.