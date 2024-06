Résultat des européennes à Martel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Martel, qui va profiter des 19,23% de la Nupes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 10,55% à Martel, contre 21,96% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Martel, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,23% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Martel Le nombre de votes en faveur de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. À Martel, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,49% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 18,46% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Martel Dans la commune de Martel, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 18,46%, la représentante du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 29,57% et 20,82% des voix. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 61,31% contre 38,69% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des législatives, Martel, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 29,09%, alors que le RN sera distancé à 15,61%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Martel lors des dernières élections des eurodéputés, avec 21,96% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 18,49% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 11,17%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Martel À Martel, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,99% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 38,54% de population active et une densité de population de 45 hab par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (41,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 825 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,13%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,15%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 24,54%, comme à Martel, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

10:30 - Elections européennes passées à Martel : état des lieuxde la participation Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 35,7% au sein de Martel. L'abstention était de 44,06% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Martel À Martel, l'un des facteurs importants des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,03% au premier tour. Au second tour, 42,46% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,57% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 15,93% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.