En direct

19:15 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à Masny ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait glané 10,05% à Masny, contre 3,76% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Masny, le binôme Nupes avait en effet glané 38,1% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (7,98% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,06% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (6,45% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Masny, entre les 10,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,7% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Masny pour le RN de Jordan Bardella ? À Masny, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 42,67% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 41,25% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Masny ? La cité de Masny avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022. La candidate du parti frontiste finissait avec 41,25% au 1er tour. Rebelotte au second tour contre Macron avec 64,05%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 34,06% des suffrages sur place, contre 38,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 52,93%.

12:45 - À Masny, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait enregistré 42,67% des voix, contre Nathalie Loiseau à 10,05% et Manon Aubry à 7,98%.

11:45 - Démographie et politique à Masny, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Masny comme dans toute la France. Avec ses 4 056 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 130 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (27,97 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 157 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 243 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 23,55%, annonçant une situation économique tendue. Masny incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Masny : la mobilisation des électeurs aux européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 350 personnes en âge de voter à Masny, 48,34% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 35,47% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Masny : la participation en question L'une des clés de ce scrutin européen sera l'ampleur de l'abstention à Masny. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 60,38% au premier tour. Au second tour, 60,77% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Masny cette année ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 27,37% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 27,81% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.