Résultat des européennes à Masseube : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Masseube pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait atteint 23,01% à Masseube, contre 8,55% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Masseube, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,96% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quels résultats pour le RN à Masseube lors des européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très scruté. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Masseube. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Masseube ? Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits à Masseube au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 24,97% des électeurs au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,45% contre 51,55%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 20,32% des suffrages sur place, contre 29,58% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (50,21%).

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le podium des dernières élections européennes à Masseube était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,01% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 22,4% et Raphaël Glucksmann avec 8,55%.

11:45 - Élections à Masseube : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Masseube peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec 31,31% de population active et une densité de population de 72 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 12,29% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (67,4%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 523 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,41%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (15,21%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Masseube mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 43,4% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Masseube : retour sur la participation aux dernières élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, l'abstention aux européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Pendant les dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 47,59% dans la commune de Masseube, contre une abstention de 51,57% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Masseube : quelles perspectives pour les européennes ? À Masseube, l'une des clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 007 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 73,64% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,37% au premier tour, c'est-à-dire 769 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,68% au premier tour et seulement 53,16% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Masseube ? Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?