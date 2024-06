Résultat des européennes à Matour : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Matour En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà solide à Matour entre Jordan Bardella en 2019 (18,97%) et Marine Le Pen en 2022 (22,83% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Quelques résultats à retenir Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,83% contre 29,76% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,93% contre 55,07%. Le RN ne convainquait pas plus à Matour par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,74% au premier tour, contre 36,12% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Matour, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait toujours comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Matour plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 25,53% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 18,97% et Yannick Jadot avec 10,77%.

11:45 - Comment la composition démographique de Matour façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Matour comme dans toute la France. Avec ses 1 158 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 81 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,89 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,67% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 40,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1180,75 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Matour, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Matour : un regard approfondi Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Matour, 72,67% des votants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des dernières années, les 1 192 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes de 2019, 48,43% des électeurs de Matour (Saône-et-Loire) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 61,25% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Matour : la participation en question À Matour, la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,92% au premier tour et seulement 51,62% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 864 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,8% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 24,77% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.