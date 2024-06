Résultat des européennes à Meyrié : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Meyrié, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,13% à Meyrié, contre 26,19% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Meyrié, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,37% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Meyrié, entre les 26,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,99% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,11% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Meyrié ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella à ces européennes sera très scruté. À Meyrié, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,33% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,95% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Meyrié plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Meyrié avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,95%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 31,99% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,81% contre 64,19%. Le RN ne convainquait pas plus à Meyrié un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,73% au premier tour, contre 32,11% pour le binôme LREM. Sur la commune de Meyrié, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Meyrié il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? À Meyrié, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,19% des bulletins. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 20,33% et Yannick Jadot avec 19,78%.

11:45 - Meyrié : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Meyrié, le scrutin est en cours. Avec ses 32,58% de cadres pour 1 067 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. Avec 87 entreprises, Meyrié permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (7,43 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 45,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 51,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 478,84 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Meyrié démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Participation aux élections européennes à Meyrié : les chiffres clés Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. L'observation des élections passées permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 559 personnes en âge de voter à Meyrié, 60,83% avaient participé au vote, contre une participation de 52,56% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Meyrié ? Le niveau de participation constituera l'un des facteurs décisifs des élections européennes à Meyrié. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 953 personnes en âge de voter au sein de la localité, 17,21% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 13,64% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,42% au premier tour. Au second tour, 42,42% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Meyrié ? La situation géopolitique actuelle pourrait potentiellement impacter la participation à Meyrié (38300).